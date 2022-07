Zagueiro paraense ex-Paysandu fecha com clube da Tailândia até julho de 2023

O zagueiro paraense Victor Oliveira, de 28 anos, está de malas prontas para atuar fora do Brasil. O jogador fechou com Krabi Football Club, da Tailândia, até junho de 2023. O defensor já teve passagem pelo Paysandu em 2019 e atuou pelo Barra-SC, pelo Campeonato Catarinense, ajudando a manter a equipe na elite estadual.

Essa será a segunda vez em que o jogador, natural de Conceição de Araguaia (PA), irá atuar fora do Brasil. A primeira vez ocorreu na temporada 2016/2017 e no início de 2018, quando defendeu o Sheriff, da Moldávia. Mas Victor está ciente de que terá um período de adaptação no novo país.

“Muito feliz por acertar a minha ida para jogar no futebol asiático. Já tive uma experiência fora do brasil, quando joguei na Europa, pelo Sheriff. Então, mesmo sendo continentes diferentes, será necessária uma adaptação. Já posso imaginar o que terei pela frente. E agora, mais experiente, creio que posso aproveitar ainda mais essa oportunidade”, disse.

Victor Oliveira em sua apresentação no Krabi Football Club (Divulgação / Krabi Football Club)

Quando atuou pelo Sheriff, o zagueiro disputou a UEFA Europa League, na temporada 2017. No Brasil, o paraense teve passagens pelo Goiás-GO, Corinthians-SP, Atlético-GO, Fluminense-RJ, além de Figueirense-SC, Sampaio Corrêa-MA e Santa Cruz-PE.

Com a camisa do Papão da Curuzu em 2019, Victor Oliveira disputou 30 partidas, entre Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil, além do Brasileiro da Série C, e balançou as redes duas vezes. O Paysandu ainda tentou manter o jogador em 2020, porém Victor Oliveira pertencia ao Tombense-MG, que o emprestou ao Figueirense-SC.