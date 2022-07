Vitória-BA x Paysandu pela Série C terá transmissão ao vivo na TV Liberal; saiba mais

A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C terá como destaque na TV Liberal, a partida entre Vitória-BA x Paysandu, marcada para o próximo domingo (17), às 16h, direto do Estádio Barradão, em Salvador (BA). O jogo pode deixar o clube alvicleste bem próximo da classificação para a próxima fase da competição nacional e terá transmissão ao vivo para o Estado do Pará.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O Paysandu está bem próximo de chegar à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe bicolor está na vice-liderança com 26 pontos, mesma pontuação do líder Mirassol-SP, porém, o Papão fica na segunda colocação pelos números de vitórias primeiro critério de desempate da competição. Já o adversário bicolor está na 13ª posição com 18 pontos conquistados, à frente do Clube do Remo, maior rival do Paysandu e luta para entrar no G8 da competição.

VEJA MAIS

As duas equipes vão para a partida de domingo (17) embaladas na competição. Tanto o Papão da Curuzu quanto ao Leão da Barra, venceram seus compromissos pela rodada passada da Série C, o Paysandu derrotou o Confiança-SE, em Belém, por 1 a 0 e o Vitória-BA triunfou diante do São José-RS, pelo placar de 2 a 1, no Rio Grande do Sul-RS.

Agenda

Leão da Barra x Papão da Curuzu jogam neste domingo (17), às 16h, em Salvador, pelo Brasileiro da Série C. Além da transmissão pela TV Liberal, a partida terá acompanhamento lance a lance pelo OLiberal.com.