Vitória sobre o Confiança aumenta chances de classificação do Paysandu à próxima fase da Série C

Depois de três rodadas sem vencer, o Paysandu voltou a sorrir, após vencer o Confiança, no último sábado, pelo placar de 1 a 0. Com isso, o bicolor paraense manteve a segunda posição na tabela da Série C, faltando cinco rodadas para o fim da primeira fase. As chances matemáticas de classificação estão cada vez maiores e uma vitória deixa o time praticamente garantido na fase seguinte.

De acordo com o site de estatísticas Chance de Gol, a probabilidade do time bicolor se classificar entre os oito primeiros é bastante elevada, chegando a bater 98.5%, contra quase 0% de chances para o rebaixamento.

Ainda de acordo com o estudo, o time que chegar a 30 pontos tem automaticamente 99% de chances de avançar. Neste cenário, o Paysandu vai muito bem. Até aqui, o time do técnico Márcio Fernandes soma 26 pontos. Ou seja, com uma vitória e um empate nos jogos que faltam, o Paysandu garantiria a vaga entre os oito que avançam, lembrando que. dos cinco jogos restantes, três serão fora de casa e dois na Curuzu, incluindo a última partida, contra o Floresta.

Jogos do Paysandu

15ª rodada

- Vitória x Paysandu (Barradão, 17/07)

16ª rodada

- Paysandu x Figueirense (Curuzu, 23/07)

17ª rodada

- Campinense x Paysandu (Amigão, 30/07)

18ª rodada

- Brasil de Pelotas x Paysandu (Bento de Freitas, 07/08)

19ª rodada

- Paysandu x Floresta (Curuzu, 13/08)