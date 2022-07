Paysandu tem três suspensos e sete 'pendurados' para partida contra o Vitória, pela Série C

O Paysandu terá três importantes desfalques para a partida contra o Vitória-BA, pela 15ª rodada da Série C do Brasileirão. Suspensos, o meia José Aldo, o volante Mikael e o zagueiro Genilson não estarão entre os relacionados para o duelo contra o Leão do Sisal, no estádio Barradão, no próximo domingo (7).

Genilson e Mikael estão suspensos por terem levado três cartões amarelos na Terceirona. As punições ocorreram na última partida do Bicola pelo torneio, no último sábado (9), no estádio da Curuzu, contra o Confiança-SE. Vale lembrar que ambos os atletas já haviam cumprido suspensão em outro momento do campeonato, também pelo excesso de advertências recebidas.

Já José Aldo cumpre suspensão por ter recebido cartão vermelho, também na partida contra o Confiança-SE, em Belém. O meia foi punido duas vezes no mesmo jogo com cartão amarelo e recebeu a advertência máxima no segundo tempo do confronto. Assim como Genilson e Mikael, Aldo também já havia cumprido suspensão pelo grande número de advertências na Terceirona.

Suspensões são rotineiras

O Paysandu é uma das equipes da Série C que mais receberam cartões durante o torneio. Desde a primeira rodada, o Papão já foi advertido com 49 cartões amarelos e dois vermelhos. Por conta disso, muitos jogadores já foram suspensos.

Além de Genílson, Mikael e Aldo, que são "reincidentes", já ficaram suspensos de partidas da Terceira Divisão os atacantes Alessandro Vinícius e Marlon, o lateral Leandro Silva e o treinador Márcio Fernandes.

Número de pendurados também assusta

Além de lidar com as suspensões por cartões amarelos, o Paysandu precisa gerenciar o grande número de jogadores "pendurados" no elenco. Ao todo, sete atletas podem ficar de fora da próxima partida da Série C caso sejam novamente advertidos.

No elenco bicolor, quem tem dois cartões amarelos são os atacantes Marcelo Toscano e Danrlei, os laterais Patrick Brey e Igor Carvalho, o goleiro Thiago Coelho, o zagueiro Lucas Costa e o volante Wesley. Nenhum deles chegou a ser suspenso na competição deste ano.