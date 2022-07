2002: em comemoração aos 20 anos da Tríplice Coroa, Paysandu vai lançar terceiro uniforme com festa

A torcida bicolor tem um encontro marcado no próximo dia 20 de julho, a partir das 18 horas, no estádio da Curuzu. A toca do Lobo será palco do lançamento da camisa três, chamada de "Tríplice Coroa", em alusão às conquistas do Campeonato Paraense, Copa Norte e Copa dos Campeões, todas no ano de 2002.

No dia do evento será realizado um treino aberto, com a presença do time atual, além de um jogo dos ídolos daquela temporada, contra um combinado do Paysandu. Após a exibição a torcida deverá conhecer o terceiro uniforme. O evento tem entrada gratuita e pode ser prestigiado por toda Fiel Bicolor, que vive um momento alegre na Série C, onde o time ocupa a vice-liderança, com 26 pontos, faltando cinco rodadas para o fim da primeira fase.

2002, o ano de glórias do Paysandu

A virada do milênio foi gloriosa para o Paysandu, que ganhou praticamente tudo em solo estadual, a começar pelo tri-campeonato paraense de 2000, 2001 e 2002. Este último foi o mais emblemático, por dar início ao que seriam os anos de ouro do Papão, que resultaria na participação história na Libertadores da América, no ano seguinte, onde o time chegou até as oitavas de final, sendo eliminado pelo Boca Juniors, após vencer a equipe argentina no estádio La Bombonera, outro feito histórico que poucos times no mundo conseguiram.

Um ano antes, no entanto, sob o comando de Givanildo Oliveira, os bicolores arrasaram tudo pela frente, faturando, além do Parazão, a Copa Norte e a Copa dos Campeões, com a formação base composta por Marcão; Marcos, Gino, Sérgio e Luís Fernando; Sandro, Rogerinho, Jóbson e Vélber; Jajá e Vandick. Naquele ano, o Paysandu foi o maior vencedor do Brasil, à frente de Corinthians, Cruzeiro e Goiás, cada um com dois títulos conquistados.

Campeões da Tríplice Coroa no Século XXI

Paysandu – 2002 – Estadual, Copa Norte e Copa dos Campeões

Cruzeiro – 2003 – Estadual, Copa do Brasil e Brasileiro

São Paulo – 2005 – Estadual, Libertadores e Mundial

Flamengo – 2019 – Estadual, Brasileiro e Libertadores

Flamengo – 2020 – Estadual, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana

Palmeiras – 2020 – Estadual, Copa do Brasil e Libertadores

Atlético-MG – 2021 – Estadual, Brasileiro e Copa do Brasil