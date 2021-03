No século 21: com o Paysandu na lista, conheça os cinco clubes que conquistaram a tríplice coroa no Brasil

O Palmeiras conquistou no último domingo o tetracampeonato da Copa do Brasil, com a taça garantida, o Verdão entrou para um grupo seleto do futebol brasileiro no século 21. A equipe paulista entrou para a galeria dos clubes que já conquistaram a “tríplice coroa” (três títulos em uma só temporada) no atual século no país. Apenas cinco clubes fizeram história e um deles é o Paysandu.

Com o título da Copa do Brasil, o Palmeiras fechou a temporada conquistando também o Paulistão e a Libertadores. Se atualmente o Paysandu amarga o terceiro ano consecutivo na Série C do Brasileiro, o clube paraense abriu o século fazendo história levantando as taças do Parazão, Copa Norte e fechando com o título nacional da Copa dos Campeões na temporada 2002. Além do clube alviverde e da equipe bicolor, tiveram esse gostinho de levantar três taças em um ano o Cruzeiro-SP em 2003, São Paulo-SP em 2005 e o Flamengo-RJ em 2019.

TRÍPLICE COROA DO FUTEBOL BRASILEIRO NO SÉCULO 21

2002 – Paysandu – Campeonato Paraense, Copa Norte e Copa dos Campeões

2003 – Cruzeiro-MG – Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro

2005 – São Paulo-SP – Campeonato Paulista, Libertadores e Mundial de Clubes

2019 – Flamengo-RJ – Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Libertadores

2020 – Palmeiras-SP – Campeonato Paulista, Libertadores e Copa do Brasil