Após derrota na Série B, diretoria do Ituano demite técnico ex-Paysandu e Remo; saiba mais

A jornada do técnico Mazola Junior no comando do Ituano chegou ao fim. Depois de mais de um ano no cargo, a direção do Ituano, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, resolveu desfazer o laço profissional entre ambos, diante de uma campanha que deixa o time atualmente na 14ª posição da tabela, com 18 pontos.

O comunicado foi feito na manhã desta terça-feira, no site do clube. A decisão partiu após a derrota por 2 a 0 para o Sampaio Correa. A partir de agora, até a chegada do novo técnico, o time será dirigido pelo auxiliar Carlos Pimentel, que assume as funções de treinador. Mazola Júnior nesta segunda passagem trabalhou 13 meses. Foram 51 jogos, com 19 vitórias, 19 empates e 13 derrotas.

“Conversamos pela manhã com o Mazola sobre o desempenho da equipe, performance e posição na tabela de classificação. Entendemos que há uma necessidade de mudança e o melhor momento é esse quando vamos encerrar a participação do turno. O Mazola entrou no clube como velho amigo e sairá como um grande amigo de todos nós. Ele gravou o seu nome na história do Ituano com a conquista de dois títulos. O título da Série C e o acesso para a Série B, grande objetivo da gestão. No Paulista deste ano, fez a melhor campanha desde o título de 2014, conquistando o Troféu do Interior. Nosso agradecimento ao Mazola”, informou a assessoria do clube.

Após a decisão, o próprio Mazola emitiu um comunicado sobre o ocorrido. "Venho por meio desta comunicar meu desligamento do comando técnico do Ituano Futebol Clube. Foram mais de treze meses à frente deste clube. Um trabalho organizado e de muito sucesso. Dois títulos conquistados, acesso à Série B e vaga na Copa do Brasil após anos longe da competição. Saio com o sentimento de dever cumprido, com a sensação que entreguei o que tinha de melhor e sabedor que foi realizado um grande trabalho", encerra.