Ex-Paysandu, Mazola Júnior conquista o terceiro acesso da carreira com o Ituano

Treinador do Paysandu na última campanha de acesso do clube na Série C, em 2014, o téncico Mazola Júnior acumulou mais uma classificação para a Segundona neste ano. Ele foi o comandante da equipe do Ituano, equipe paulista que subiu à Série B em 2021. Esse já é o terceiro acesso na carreira do treinador.

O primeiro acesso de Mazola aconteceu em 2011. Na ocasião, ele tirou o Sport da Série B e levou a equipe até a Série A do ano seguinte.

Três anos depois veio o segundo acesso, o mais lembrado pelos paraenses. Em 2014, o técnico comandou o Paysandu e garantiu vaga na Série B do ano seguinte. Na ocasião ele levou a equipe bicolor até a final do torneio, mas acabou sendo derrotado pelo Macaé.

Em 2021, Mazola Júnior foi contratado pelo Ituano com a missão de tirar o time da parte inferior da tabela da Terceirona. Com a equipe, o treinador conseguiu uma arrancada e levou a equipe ao quadrangular de acesso. Na fase derradeira, venceu três dos cinco jogos que disputou e conseguiu à classificação à Segundona com uma rodada de antecedência.

Vale lembrar que Mazola tem outra passagem pelo Pará. Em 2020, o técnico comandou o Remo na Série C. No entanto foi demitido da equipe azulina após 11 partidas e um início irregular de Terceirona.