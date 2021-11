Ex-treinador da dupla Re-Pa, Mazola Júnior conquista a Série C com o Ituano

O ex-treinador da dupla Re-Pa, Mazola Júnior, conquistou no último sábado (19) o título da Série C do Brasileirão com o Ituano-SP. A equipe paulista bateu o Tombense por 3 a 0, dentro de casa, e faturou o segundo caneco da competição.

Pelo Ituano, Mazola acumulou bons números em 2021. Na temporada, foram 21 partidas e 11 vitórias na Terceirona. A equipe, que esteve no grupo do Paysandu, no quadrangular de acesso, se classificou à Série B com uma rodada de antecedência.

Mazola ficou conhecido no futebol paraense pelas passagens marcantes na dupla Re-Pa. Em 2014, o técnico esteve a frente do Paysandu na campanha que garantiu o último acesso bicolor à Série B. Na ocasião, o treinador paulista comandou o clube paraense em 24 jogos, conquistando 23 vitórias. A passagem por Belém terminou no final do ano, com o Paysandu vice-campeão da Série C.

Seis anos depois, em 2020, Mazola voltou ao Pará, desta vez para comandar o Remo. Pelo clube de Antônio Baena, a passagem foi mais curta: Apenas 16 partidas e sete vitórias. O treinador deixou o Remo na 4ª posição do Grupo A da Série C e com o vice-campeonato paraense.