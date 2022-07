Diretor do Paysandu confirma chegada de três nomes para o elenco; saiba os detalhes

Vice-líder da Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu está com a vaga praticamente assegurada no quadrangular de acesso. Apesar disso, o clube continua ativo no mercado, em busca de melhorar o elenco. Em contato com a equipe de O Liberal, o diretor do clube, Roger Aguilera, mais três jogadores devem ser anunciados pelo Papão.

Segundo Roger, duas posições que necessitam reforços já estão definidas: zaga e ataque. Já a terceira posição ainda esta sendo discutida entre diretoria e comissão técnica. O Paysandu já teria feito contato com os alvos no mercado da bola e obteve respostas positivas, por causa do desempenho da equipe na Terceirona.

Ainda de acordo com o dirigente bicolor, o clube busca reforços na Série A e Série B do Brasileirão, além de ter feito contato fora do país, sem especificar o país. Vale lembrar, o Paysandu tem um conhecido interesse no retorno do atacante ex-Papão Cassiano, que atualmente está no Vizela-POR. Porém, Roger não confirmou se o atleta está na lista de reforços - apesar que o Papão chegou a fazer uma consulta pelo jogador.

Com 26 pontos em 14 jogos, o Paysandu está em uma situação muito favorável para avançar de fase na Série C. No entanto, a equipe ainda enfrenta alguns problemas, principalmente por causa de lesões. O atacante Danrlei, um dos principais nomes do elenco, enfrenta problemas físicos, no meio-campo Mikael é o único primeiro volante de ofício apto (com Bileu lesionado). Já na zaga, apenas o capitão Genílson tem correspondido, enquanto Bruno Leonardo e Lucas Costa são alvos de críticas.

O próximo desafio do Paysandu é no próximo domingo (17), às 16h, contra o Vitória, no Estádio do Barradão. A partida é válida pela 15ª rodada da Série C e tem transmissão ao vivo e lance a lance pelo portal OLiberal.com.