Rescisões de Pimpão e Kevem seguem indefinidas; Remo busca acordo com atacante

Após o Remo anunciar as dispensa de cinco jogadores, a diretoria do Leão Azuk busca um acordo com os atletas para finalizar as rescisões contratuais. Três, dos cinco jogadores já sentaram com os dirigentes do clube e acertaram suas saídas, porém, dois ainda negociam valores.

A equipe de O Liberal apurou que o goleiro Jorge Pazetti, o meio-campista Lailson e o atacante Fernandinho, já negociaram suas rescisões com a diretoria, porém, o situações do zagueiro paraense Kevem e do atacante Rodrigo Pimpão, levarão um tempo maior para fechar o acordo.

O jovem Kevem, revelado pela base azulina, pertence ao Mirassol-SP e estava atuando no Leão Azul por empréstimo. Esse situação atrapalha um pouco a negociação para que ocorra a rescisão, já que depende de um acordo com o outro clube, além do próprio jogador.

O caso do atacante Rodrigo Pimpão, de 34 anos, é um pouco mais demorada. O jogador que foi contratado pelo Remo como uma das principais peças para o Campeonato Brasileiro da Série C, não conseguiu render o esperado e se envolveu em polêmicas com torcedores nas redes sociais.

Os representantes do Remo já conversaram com o atleta e buscam uma negociação de forma amigável, mas as tratativas não avançam. Algumas situações já estão encaminhadas, porém, o Remo esbarra em detalhes importantes, “bem amarrados”, pelo jogador em contrato.

O Leão vive um período conturbado, após amargar derrota para o Atlético-CE, pelo placar de 3 a 1. Na 13ª posição e consequentemente fora do G8, o Remo pode ficar de fora do quadrangular decisivo na Série C. O revés em Fortaleza para o Atlético-CE, resultou nas dispensas e em cobranças mais duras por parte da diretoria e do torcedor.