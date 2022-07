Ex-Remo, Eduardo Ramos dispara sobre médico preso por estupro: 'Arrancar o pinto dele e fazer comer'

Caso que gerou revolta nos últimos dias, o anestesista Giovanni Quintella Bezerra, de 31 anos, foi preso e flagrante, por estupro, durante uma cesariana. O meia Eduardo Ramos, que atualmente está sem clube e é ídolo do Remo, comentou o caso no Instagram pessoal e disparou contra o acusado.

Eduardo Ramos soltou o verbo contra o médico, preso por estupro (Reprodução / Instagram)

Entenda o caso

Giovanni foi preso na última segunda-feira (11). Nas imagens, gravadas por funcionários do hospital, a mulher aparece deitada e inconsciente durante o parto. Do lado direito do lençol, sempre usado em cesarianas, o médico aparece colocando o pênis para fora e introduzindo o órgão na boca da mulher.

O ato dura dez minutos e teria ocorrido após o nascimento do bebê, com a mãe ainda inconsciente por conta da alta quantidade de anestesia recebida. Do outro lado do lençol, a menos de um metro de distância, está a equipe médica trabalhando no nascimento do bebê. O médico já teria praticado o crime, pelo menos, mais duas vezes.