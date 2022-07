Em crise, Remo faz promoção na venda de ingressos para partida contra o ABC-RN, no Baenão

O Remo iniciou nesta quarta-feira (13) a venda de ingressos para a partida contra o ABC-RN, pela 15ª rodada da Série C. Para o confronto do próximo domingo (17), que pode definir o futuro azulino na Terceirona, a diretoria azulina lançou uma promoção arrasadora na comercialização das entradas.

Os torcedores que comprarem bilhetes até a sexta-feira (15) pagarão apenas R$ 20,00 para os dois setores de arquibancadas - Almirante e 25. No dia seguinte, no sábado (16), as entradas já ficarão um pouco mais caras, custando R$ 30,00. Já os ingressos das cadeiras e da área lounge estão fixados em R$ 60,00.

Os ingressos, de acordo com o Remo, podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube e no site MeuBilhete.com.

A partida é decisiva para o Leão Azul voltar a briga pelo G-8 da Série C. No momento, a equipe azulina está na 13ª colocação, com 18 pontos conquistados. O duelo entre Remo e ABC-RN, que ocorre a partir das 19h, no Baenão, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.