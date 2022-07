Após cinco meses de espera, Remo receberá novo ônibus; veja as fotos do 'Bonde do Rei'

O Remo enfim vai poder usar o seu novo ônibus. O Leão conseguiu o veículo com através de uma parceria com um patrocinador, que possibilitou ao clube azulino, montar o ônibus de uma forma que atenda à delegação e toda a logística de viagem e deslocamentos próximos.

Batizado como “Bonde do Rei”, o veículo é novo, modelo 2022 e possui a mesma carroceria de grandes clubes do país, como Flamengo, Corinthians e Palmeiras, segundo o presidente Fábio Bentes, em entrevista ao O Liberal, no início do ano.

A chegada do novo ônibus foi adiada duas vezes. A primeira estava prevista para chegar em fevereiro e a segunda no mês de maio. A demora na chegada do veículo, segundo o mandatário azulino, se deu pela guerra entre Rússia x Ucrânia. O prazo era receber o veículo em fevereiro, mas a guerra atrapalhou, já que, segundo Fábio Bentes, o ônibus é montado separadamente, no caso do chassi feito pela Mercedes-Benz e a carroceria da Comil, atrasando por conta da falta de peças.

O Leão deve utilizar o seu antigo ônibus, o “Expresso 33”, no transporte da garotada das categorias de base.