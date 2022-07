Presidente do Remo nega contato do Brusque pelo atacante Bruno Alves: 'Boato'

O presidente Fábio Bentes, do Remo, negou o possível interesse do Brusque-SC, no atacante Bruno Alves. O dirigente azulino informou que o jogador segue no clube e que tudo isso não passou de um “boato”.

Em conversa rápida com a equipe de O Liberal, Fábio Bentes afirmou que não existiu contato do clube catarinense e de nenhuma outra equipe pelo atacante, que é peça importante no time azulino. “Não houve [contato do Brusque]. Boato apenas”, disse.

Bruno Alves já defendeu o Brusque no ano passado e atuou contra o Remo nas duas partidas pela Série B. Na atual temporada, Bruno Alves realizou 27 partidas com a camisa do Leão Azul e balançou as redes sete vezes. Em 15 jogos entrou como titular e conquistou o título do Campeonato Paraense.

O Leão Azul está em uma situação difícil na Série C, na 13ª posição e fora do G8. No próximo domingo (17), a equipe remista terá um compromisso importante, contra o ABC-RN, no Baenão e só a vitória interessa aos azulinos.