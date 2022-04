Casimiro reage à festa da torcida do Remo em jogo contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil; vídeo

O jornalista e streamer Casimiro reagiu à festa da torcida do Remo durante a vitória de 2 a 1 sobre o Cruzeiro, pela terceira fase da Copa do Brasil. Em uma live na Twitch, Casimiro destacou o fato que os torcedores não arredaram o pé do estádio Baenão, palco do confronto, mesmo após o final da partida.

Sempre com um jeito descontraído, Casemiro elogiou a comemoração: "muito f***". Veja: