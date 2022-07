Remo leva desvantagem no confronto direto diante do ABC-RN; confira os números

Em uma semana conturbada, com derrota para o lanterna da Série C e demissões, o Remo terá pela frente no próximo domingo (17) o confronto diante do ABC-RN, às 19h, no Baenão, pela 15ª rodada do Brasileiro da Série C. O Leão Azul leva desvantagem no duelo diante do clube potiguar.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Remo x ABC já se enfrentaram 12 vezes na história, apenas uma delas foi de forma amistosa. O primeiro jogo entre eles, ocorrido no dia 5 de abril de 1956, na vitória potiguar por 2 a 1. Desde então os clubes sempre se encontraram em competições nacionais e o clube alvinegro leva ampla vantagem.

VEJA MAIS

Panorama

Foram oito vitórias do ABC contra apenas duas do Clube do Remo. As equipes empataram em outras duas oportunidades. No confronto do próximo domingo, as duas equipes vivem um jejum de vitórias. O ABC vem de quatro empates e o Remo não vence há cinco partidas, porém, a equipe nordestina está na terceira colocação com 24 pontos, dois a menos que o líder Mirassol-SP e pode ficar bem próximo de uma classificação, em caso de triunfo. Já o Remo está na 13 posição, com 18 pontos, fora do G8 da Série C e precisa dar uma resposta ao torcedor.

Agenda

Remo x ABC se enfrentam pela Série C neste domingo (17), às 19h, no Baenão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

Veja o histórico de Remo x ABC

05/04/1956 - ABC 2 x 1 Remo - Amistoso

15/10/1972 - ABC 1 x 0 Remo - Brasileiro-Nacional

30/01/1985 - ABC 2 x 1 Remo - Brasileiro-Taça de Ouro

21/03/1985 - Remo 1 x 0 ABC - Brasileiro-Taça de Ouro

05/08/1999 - ABC 3 x 0 Remo - Série B

30/08/2000 - Remo 1 x 2 ABC - Copa João Havelange - Módulo amarelo

23/09/2001 - ABC 1 x 1 Remo - Série B

15/11/2001 - Remo 1 x 2 ABC - Série B

25/06/2016 - Remo 1 x 1 ABC - Série C

29/08/2016 - ABC 2 x 0 Remo - Série C

26/05/2018 - ABC 2 x 1 Remo - Série C

29/07/2018 - Remo 1 x 0 ABC - Série C