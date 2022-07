Nei Pandolfo diz que Remo aguarda abertura da janela da Série B para buscar reforços

O executivo de futebol do Remo, Nei Pandolfo, disse que o clube está no mercado de olho em possíveis reforços para o elenco. O anúncio foi feito nesta terça-feira (12), durante um pronunciamento à imprensa, juntamente com o presidente Fábio Bentes, que divulgou a lista de cinco jogadores dispensados do Baenão.

De acordo com Pandolfo, o Remo aguarda a abertura da janela de transferências da Série B para buscar novos atletas. Apesar disso, o Leão deve atuar de forma cautelosa no mercado, aproveitando apenas boas oportunidades de contratação.

"Sempre buscamos a classificação, que é o mais importante nesse momento. Temos cinco partidas, mantendo o foco, temos o próximo jogo em casa que é muito importante. Os atletas estão cientes disso, vamos nos preparar toda a semana, forte para que o clube consiga ter um bom resultado e retomarmos o lugar que precisa estar. Em relação ao planejamento estamos observando algumas situações que possam na abertura da janela, teremos algumas oportunidades, estamos acompanhando algumas posições que possam ainda nos ajudar nessa reta final de classificação”, finalizou.

Mercado difícil

De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Remo, a diretoria azulina corre atrás de contratações para o restante do campeonato. No entanto, com a classificação azulina à próxima fase comprometida, o clube não tem se tornado atrativo para outros jogadores.

Caso o Remo seja eliminado ainda na primeira fase da Terceirona, o calendário azulino terá apenas mais cinco jogos. A pouca oferta de partidas tem afastado atletas que buscam mercados mais competitivos.