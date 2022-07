Após dispensas no Remo, lateral azulino se esquiva do tema: 'É um assunto delicado'

Derrota para o Atlético-CE, torcedor na bronca, dispensas... A semana do Remo está sendo agitada, muito pelo lado negativo. Para o duelo contra o ABC no domingo (17), às 19h, no Estádio do Baenão, a equipe precisa superar a conturbação para tentar retornar ao G8 da Série C do Campeonato Brasileiro.

Na entrevista coletiva de quinta-feira (14), o lateral-esquerdo Leonan foi questionado sobre a semana complicada do Remo. O atleta preferiu se esquivar do tema desligamentos, mas garantiu que o elenco tem noção do que a torcida quer para o próximo desafio azulino.

"A decisão da diretoria já foi tomada. Não cabe a nós ficar falando se foi certo ou errado, a diretoria tomou a decisão. É um assunto delicado para falar assim. A gente vem devendo nestes últimos jogo. Infelizmente o torcedor fica impaciente, eles querem ver um time aguerrido, que represente eles. Vamos mostrar isso no domingo para trazer eles para o nosso lado", afirmou Leonan.

Há mais de um mês o Remo não sabe o que é vencer na Terceirona. O último triunfo foi a goleada por 4 a 0 sobre o Campinense. De lá para cá, a equipe acumula dois empates e três derrotas. Apesar do momento ser desfavorável e os números mostrarem isso, Leonan aponta o duelo contra um dos melhores times do torneio.

"Quanto ao jejum de vitórias, claro que é algo que incomoda a gente. É uma situação que não queríamos estar, nem podemos estar. A gente almeja estar sempre na parte de cima da tabela, brigando pela classificação. Então é algo que neste domingo temos tudo para quebrar esta sequência negativa", concluiu.

