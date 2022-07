Atacante do Remo, Leandro Carvalho admite sobre derrota: 'Ofuscou meu primeiro gol'

Logo no segundo jogo pelo Remo, o atacante Leandro Carvalho balançou as redes. No entanto, o momento ficou em segundo plano, por causa da derrota para o Atlético-CE. Pela primeira vez, o Leandro comentou sobre o sentimento agridoce de ter marcado pela primeira vez pelo Leão em uma partida que a equipe saiu derrotada.

"Foi um momento de felicidade, mas a maior teria sido sair com os três pontos de lá. Isso ofuscou muito meu primeiro gol com a camisa do Remo, mas acredito que, se eu poder entrar no decorrer do jogo domingo (17), continuar fazendo gols, e ajudar a equipe, será muito importante para mim", afirmou.

Duelo válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Remo x ABC pode valer ao Leão chance de voltar ao G8. A partida tem cobertura completa e com transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.