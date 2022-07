Leandro Carvalho comete gafe ao exaltar torcida do Remo: 'Nunca deixou de abandonar'

Sem vencer há cinco rodadas na Série C do Brasileiro, o Remo tem contra o ABC mais uma oportunidade para sair da crise. Para o duelo de domingo (17), às 19h, no Estádio do Baenão, o Leão poderá contar com o apoio do torcedor, algo enfatizado pelo atacante Leandro Carvalho. Porém, ao falar sobre a força da torcida, Leandro cometeu uma gafe.

"Sempre cito com amigos meus sobre o fator torcida. Esta sempre junto, nunca deixou de abandonar o clube. A gente conta muito com o apoio da torcida, ainda mais aqui dentro do Baenão, quando a torcida lota a gente sente a energia de fora para dentro de campo. A gente entende o momento de raiva da torcida, mas a gente conta com a presença dela", disse o atleta.

Duelo válido pela 15ª rodada da Terceirona, Remo x ABC pode valer ao Leão chance de voltar ao G8. A partida tem cobertura completa e com transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.