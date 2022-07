Namorada de Gedoz critica postura de presidente do Remo e chama Bentes de 'Maria vai com as outras'

Após polêmica na saída do meia Felipe Gedoz, em que a namorada do ex-camisa 10 azulino, Priscila Winny, chamou o jogador Marlon de “invejoso e quase aposentado” e dele ser um dos “culpados” pela saída de Gedoz do Remo, ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (12). Dessa vez Priscila Winny direcionou críticas à administração do presidente do Remo, Fábio Bentes.

Torcedora do Remo, Priscila Winny afirmou em seu story no Instagram, que Fábio Bentes não decide nada e que tudo é articulado por pessoas que estão abaixo do poder e que suas decisões nenhuma deu certo até então.

“Vocês sabem o que falta pro Remo? Outro presidente (risos). Porque esse aí (Fábio Bentes) só sabe decidir algo quando os que estão abaixo dele decidem. Porque até agora, de todas as decisões que ele acatou ‘dos outros’, nenhuma deu certo”, escreveu.

Priscila Winny chamou o presidente azulino de “Maria vai com as outras” e afirmou que ele não assume a culpa e que tenta colocar a culpa em outras pessoas.

“Parabéns, Fábio Bentes ‘Maria vai com as outras’, tu tá afundando o Remo. Bate no peito e assume a tua culpa ao invés de querer sempre achar um costa larga para tirar o teu da reta. Cria vergonha na cara e aprende a valorizar a torcida que o clube tem”, publicou.

No final, Priscila Winny deu um aviso aos seguidores que torcem para o Remo que costumam mandar mensagens em seu direct no Instagram.

“Falo isso como torcedora e como colaboradora, o que me faz ter o direito de opinar. E antes que venham falar merda pra mim, no meu direct, já adianto que mandarei para aquele lugar”, finalizou.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o presidente azulino, Fábio Bentes, mas até o momento não obteve resposta.