Paysandu confirma renovação com o meia José Aldo para a Copa Verde 2022

O Paysandu anunciou que prorrogou o contrato do meia José Aldo para a Copa Verde de 2022. Como a equipe de esportes de O Liberal antecipou, o jogador permanece no clube para a busca o tricampeonato da Copa Verde. O torneio começa no final do mês de outubro.

Além do camisa 11, o Papão também renovou com os goleiros Gabriel Bernard e Thiago Coelho, os zagueiros Genílson, Lucas Costa e Naylhor, os laterais Igor Carvalho e Leandro Silva, os meio-campistas Gabriel Davis, Jean Henrique, João Vieira, Mikael e Yure e os atacantes Dioguinho, Marcelo Toscano e Robinho.

O técnico Márcio Fernandes, seu auxiliar, Márcio Fernandes Júnior, e o preparador físico, Jayme Ferreira, vão continuar à frente da equipe até o fim da atual temporada.

Além deles, o lateral-esquerdo Patrick Brey (dezembro/2022), o volante Bileu (abril/2023) e os atacantes Danrlei (dezembro/2022) e Marlon (dezembro/2024) já têm contrato superior ao período de disputa da Copa Verde.

Já o vínculo dos demais jogadores termina no próximo dia 15 de outubro. Cada caso é avaliado individualmente pela direção do clube juntamente com a comissão.