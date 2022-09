Mesmo com contrato renovado, meia do Paysandu é monitorado por equipe do Amazonas

O meia Gabriel Davis, do Paysandu, é cotado para reforçar o Amazonas-AM, clube que disputará a Série C do Brasileirão na próxima temporada. De acordo com o treinador da Onça Pintada e ex-jogador do Papão, Rafael Lacerda, Davis está no monitoramento da comissão técnica amazonense.

"O Gabriel é um jogador que tem uma história legal aqui, que passou mais tempo no Manaus. Depois teve a passagem rápida aqui pelo Amazonas. Foi um jogador que a gente esperava contar na Série D e aí acabou que decidiu sair, mas é um atleta que eu monitoro", disse Lacerda em entrevista ao GE do Amazonas.

Gabriel Davis chegou na Curuzu em maio deste ano, no início da disputa da Série C do Brasileirão. Antes de defender o Papão, o jogador estava no Amazonas-AM, time em que está sendo cotado agora. Lá, o meia atuou em 15 partidas, marcou cinco gols e deu duas assistências.

A passagem pelo Bicola, no entanto, foi bem diferente daquela na Onça Pintada. Pelo Paysandu, Gabriel fez 14 jogos, a grande maioria vindo do banco de reservas. Além disso, o jogador ainda não marcou gols desde que chegou a Belém.

Apesar dos números inconstantes, Gabriel Davis teve o contrato renovado pela diretoria bicolor para a disputa da Copa Verde, que começa em outubro. O vínculo do meia com o Papão, no momento, vai até o final da participação do Lobo na competição regional.

Ficha técnica

Nome: Gabriel Davis dos Santos

Natural: Venâncio Aires (RS)

Nascimento: 23/10/1989 (32 anos)

Posição: Meia

Altura: 1.82m

Por onde jogou: Amazonas, Manaus, Caxias, Quang Nam (Vietnã), Udon Thani (Tailândia), Terengganu (Malásia), Tupi-MG, Lajeadense-RS, CRAC-GO, Sertãozinho-SP, Rio Verde-GO, URT-MG, Luverdense-MT, Barueri-SP, Boa Esporte-MG, Villa Nova-MG, Grêmio-RS, Juventude-RS e outros.