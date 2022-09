FPF adia novamente estreia do Paysandu no Parazão feminino e time joga no sábado; veja mais

A Federação Paraense de Futebol (FPF) fez novo ajuste no calendário de jogos do Campeonato Paraense Feminino. O jogo de estreia do Paysandu, que será contra a União Paraense, foi adiado, passando do dia 30 de setembro para o dia 1 de outubro, às 9h30, no estádio da Curuzu, em Belém.

Os dois times compõem o grupo B da competição e este será o último jogo da primeira rodada. Os demais serão realizados na sexta. Cabanos x Vila Rica se enfrentam no campo 1 do Ceju, às 15h30; já Tiradentes e Pinheirense jogam no campo 2, também no Ceju, no mesmo horário, enquanto Terra Alta x Esmac duelam no campo 3 do Ceju.

A edição deste ano do Parazão feminino terá 12 clubes participantes, divididos em três grupos. Destes, somente o grupo C não terá jogos na primeira fase, depois que o União Barbarense e Atlético Barbarense desistiram da disputa. Desta forma, Águia de Marabá e Itupiranga entram na competição apenas na segunda fase.