Dois clubes desistem da disputa e Parazão Feminino tem nova data para jogos da 1ª rodada; veja

A primeira rodada do Campeonato Paraense Feminino foi remarcada para o próximo dia 30. Com a desistência de dois clubes, o Atlético Barbarense e União Barbarense, a FPF precisou rearranjar as datas e a tabela de jogos. Agora, 12 equipes estão na disputa que vai até o dia 25 de dezembro.

De acordo com o presidente da Federação Paraense de Futebol, a alteração na data inicial do torneio se deu após uma solicitação feita pelos próprios clubes. "Muitos deles tiveram dificuldade financeira para inscrever atletas e pediram prazos. Mas isso não é irregularidade. É apenas ajuste", explica Ricardo Gluck Paul.

Desta forma, com a saída das duas equipes, ficou melhor para Itupiranga e Águia de Marabá, que estão automaticamente classificados para a segunda fase da competição. Assim, os jogos do grupo C, que já estavam programados, não irão mais acontecer nesta etapa.

Do dia 30 de setembro até o dia 6 de novembro, somente os grupos A e B terão partidas disputadas. Serão 10 rodadas no sistema de ida e volta. No primeiro momento, entram em campo pelo grupo A: Cabanos x Vila Rica, Tiradentes e Pinheirense. Já no grupo B os jogos serão entre Paysandu x União Paraense e Terra Alta x Esmac.

Tabela Parazão Feminino

Todos os jogos serão no Ceju, exceto Paysandu e União Paraense, marcado para a Curuzu. Já o Clube do Remo entra em campo no dia 4 de outubro, contra a equipe do Terra Alta, a partir das 15h30, também no Ceju. Outra estreia no mesmo dia será do Castelo dos Sonhos, que encara o Tiradentes, no estádio João Rabelo, em Santa Maria do Pará.