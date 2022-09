Primeira rodada do Campeonato Paraense de Futebol feminino é adiada; saiba mais

O Campeonato Paraense de Futebol feminino começaria nesta segunda-feira (26). No entanto, a primeira rodada foi adiada pela Federação Paraense de Futebol (FPF). De acordo com a organização, as partidas foram remarcadas por falta de regularização de alguns clubes com a inscrição de atletas.

A primeira rodada teria os jogos entre Cabanos x Vila Rica; Tiradentes x Pinheirense; Paysandu x União Paraense e Terra Alta x Esmac. As partidas seriam todas realizadas nesta segunda-feira, em Belém.

“O Departamento de Competições da Federação Paraense de Futebol, vem por meio deste, informar aos Clubes participantes do Campeonato Paraense de Futebol Feminino/2022, que por motivo de alguns clubes não terem se legalizado com Inscrições de suas atletas, os jogos da 1ª Rodada do Campeonato de Futebol Feminino/2022, foram adiados”, disse a FPF por meio de um comunicado.

O Paysandu publicou sobre o adiamento da partida contra o União Paraense e agora aguarda a definição da próxima data para as partidas.

Regulamento

Este ano, o Parazão feminino será disputado por 14 equipes, divididas em três grupos, sendo um com quatro integrantes. Os times dos grupos A e B, que tem cinco times, vão fazer oito partidas, enquanto que os integrantes da chave C fazem seis.

Avançam para a segunda fase os três primeiros colocados dos grupos A e B, e os dois mais bem classificados da chave C. Os jogos das quartas de finais serão definidos por meio de sorteio.

A segunda rodada com Campeonato Paraense está marcada para o dia 29 e 30 de setembro.

Tabela de jogos