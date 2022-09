De olho em 2023, diretoria do Paysandu tenta a permanência de Patrick Brey, confirma presidente

A diretoria do Paysandu aos poucos vai conversando com os jogadores neste período de folga de 10 dias, após o término da Série C e acertando o aditivo dos atletas para a disputa da Copa Verde 2022. Mas o clube paraense também pensa na temporada 2023 e um dos nomes em que o Papão quer contar e renovar o contrato é do lateral esquerdo Patrick Brey. O presidente alviceleste, Maurício Ettinger, informou ao O Liberal, que o jogador é uma das prioridades do clube para a próxima temporada, mesmo com o Papão vivendo um período eleitoral.

O mandatário alviceleste, que é candidato à reeleição, confirmou que o jogador possui contrato com Paysandu até o final de dezembro, vínculo que foi uma das exigências do clube italiano Triestina, equipe que pertence o jogador e que o liberou por empréstimo. Patrick Brey será chamado pela direção e uma conversa com o clube italiano, pode determinar um novo vínculo com o Papão.

“Ele vai cumprir todo o contrato. Sim [ele é uma das prioridades para 2023]”, disse Maurício Ettinger.

O Paysandu pensa em permanecer com 10 a 12 jogadores para a próxima temporada, visando minimizar as apostas, buscando fazer diferente de 2022, quando o clube alviceleste iniciou o ano com quatro jogadores e teve que ir ao mercado para montar o elenco.

O lateral Patrick Brey veio por empréstimo ao Paysandu apenas para a disputa das competições do primeiro semestre. O clube paraense conseguiu um novo empréstimo de Brey junto ao Triestina, da Itália. Com a camisa bicolor o jogador marcou um gol e esteve em campo 35 vezes, a maioria delas como titular.