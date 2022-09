Se reeleito, Helder pretende manter patrocínio e naming rights a Remo e Paysandu

Caso seja reeleito, o governador do Pará e candidato a mais quatro anos no cargo Helder Barbalho prometeu que os principais clubes do estado continuarão a receber os benefícios da contrapartida contratual com a máquina pública. Além da cota de patrocínio cedida no início da temporada em parcelas, através do Banpará, o executivo estadual também deve manter a parceria de naming rights, que nomeia Baenão e Curuzu, respectivamente.

De acordo com o governador, o Estado vai garantir que a dupla Re-Pa tenha apoio financeiro para a próxima temporada, garantindo que os clubes possam manter os investimentos visando as competições do ano que vem. "Nós temos sempre acompanhado a inflação, entre um ano e outro. O certo é que o governo está planejando, seja pelo Banpará, seja pelo sistema Cultura, para ser o principal apoiador e patrocinador do Parazão 2023", disse Helder Barbalho em visita à redação do Grupo Liberal, nesta quinta-feira (29).

Conforme o acertado entre clubes e governo, coube a Remo e Paysandu a cota de R$ 1,5 milhão como forma de patrocínio através do Banpará. O novo valor ainda não está definido, mas, segundo o governador, terá continuidade em 2023. "Isto já está dialogado com os clubes, com a Federação, assegurando que essa receita seja um grande instrumento a fortalecer os clubes do Pará".

A outra forma de parceria é através dos naming rights, que servem como forma de nomear os estádios e estruturas particulares, utilizando junto a eles o nome do banco estadual. Assim, Baenão e Curuzu passaram para Banpará Baenão e Banpará Curuzu. Pelo acordo, no ano passado cada clube recebeu cerca de R$ 1,3 milhão pelo direito de uso do nome, valor este que poderá reajustado conforme a inflação.

"Depende do interesse dos clubes. A intenção do governo é buscar ferramentas que possam estimular eles. Esse foi um importante incremento na receita. Naquilo que couber ao Banpará, será formalizado o interesse tanto para Remo ou Paysandu continuar mantendo o Banpará como nome", encerra.

