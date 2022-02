Após décadas, Remo volta a ter receita com o Carrossel e Bentes diz: ‘Só gerava despesa’

O presidente do Remo confirmou nesta semana a parceria com uma empresa que irá utilizar a área do Carrossel, em frente ao Estádio Baenão, na Avenida Almirante Barroso, em Belém. Em conversa com o OLiberal, o presidente do Leão Azul, Fábio Bentes, comentou sobre o espaço, as dificuldades em ter um parceiro para a área e que essa era uma das metas da gestão.

Sem revelar o parceiro que irá gerir a área, Fábio Bentes levantou pontos importantes sobre metas da gestão, que inclui a área do Carrossel e outros patrimônios do clube.

“O Carrossel é uma área que ficou algumas décadas sem uso, não tinha nenhum empreendimento funcionando por lá e não gerava nenhum tipo de retorno ao Remo. Desde que assumimos, colocamos como meta encontrar uma alternativa viável para o local, mas que preservasse também a identidade do clube, visto que é uma área estratégica em um local nobre”, disse.

O mandatário azulino citou a importância em ter esse tipo de negócio no clube, para que ele possa ter rendimentos, principalmente em áreas que “só geravam despesas” e que torna-se uma fonte concreta de receita.

“Por esses motivos fechamos um contrato, em breve vamos divulgar o novo empreendimento, porém é mais uma forma de arrecadar e tornar o clube cada vez mais altossustentável. É cada vez mais importante esses movimentos e conseguimos avançar nesse sentido e monetizar uma área que era deficitária e que só gerava despesa”, finalizou.

Já serviu para treinos

A área do Carrossel por muito tempo serviu de local de treinos da equipe intanto, segundo o pesquisador remista Orlando Ruffeil, na década de 60.

“Existia um campinho de futebol no local, cheguei a jogar lá, fui infanto. No ano de 1986 o empresário João Bosco Moisés alugou e transformou no Carrossel. No período em que ele esteve à frente, o local foi um sucesso”, disse.

Escolinha

Segundo o colunista de OLiberal, Carlos Ferreira, a área do Carrossel será utilizada pela escolinha de tênis de Gustavo Kuerten. A área do Carrossel já abrigou festas, um bingo, e por último uma arena society e agora uma farmácia, com contrato firmado ainda em 2018, na gestão do ex-presidente Manoel Ribeiro.