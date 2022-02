Carrossel: vice-presidente do Remo comenta sobre a chegada de empresa para o local

Palcos de shows e festas de aparelhagens, a área do Carrossel, em frente ao Estádio Baenão, de propriedade do Clube do Remo, já viveu algumas polêmicas. Situada em uma área nobre de Belém, de frente para Avenida Almirante Barroso, a área volta a ter retorno ao clube azulino.

Por muitos anos na década de 90 a área do Carrossel recebeu festas de aparelhagens. O local também já abrigou um bingo e foi alvo de um protesto por parte de torcedores e dirigentes, após proposta de venda do Baenão, feita na administração do ex-presidente da Amaro Klautau. Um abraço simbólico foi feito no local, depois da destruição do escudo do clube do frontão do estádio, que é tombado e não poderá ser retirado.

Confira imagens do local:

O vice-presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, conversou com a equipe de O Liberal e falou da chegada do novo empreendimento na área do Carrossel e citou algumas situações na área.

“O local já abrigou um bingo, casa de show, arena de futebol e agora farmácia. Era um dos pontos de comemorações do clube também e que hoje está sem uso. É importante ter um empreendimento no local, mobilizar o patrimônio do clube, gerar receitas e benfeitorias ao Remo, em um local que está parado e que ainda gera um custo de manutenção como limpeza e retirada do mato”, disse.

A área do Carrossel também já foi palco de uma briga judicial entre o Remo e uma moradora, que construiu sua casa dentro das dependências azulinas. Além de várias tentativas de leilões que o clube conseguiu evitar na justiça, para pagamentos de dívidas no trabalho, que atualmente estão controladas.

Nos últimos anos a área do Carrossel recebeu uma arena society do próprio clube, porém, em 2018, o Remo fechou uma parceria com um grupo de farmácia, que aliga parte do local. De acordo com o colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, o Remo fechou uma parceria com Gustavo Kuerten, e o Carrossel receberá uma escola de tênis e beach tênis, com o clube azulino recebendo o aluguel por dois anos. A limpeza do local já iniciou e com isso parte do muro foi quebrado.