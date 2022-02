Empresário nega acerto com o Remo em área do Carrossel, após vídeo circular na internet

O presidente do Remo confirmou ao O Liberal que a área do Carrossel, no Estádio Baenão, foi alugada para um empreendimento, mas Fábio Bentes não confirmou o que será construído no local. Mas um vídeo de um projeto na área do Carrossel, circula na internet. Nele consta quadras de tênis e também a marca de uma empresa do ramo de conveniência, que possui algumas lojas na grande Belém, porém, um dos donos da empresa, Raul Aguilera, nega que tenha fechado a parceria com o Remo.

Em contato com a reportagem de O Liberal, Raul Aguilera, afirmou que tinha um projeto para a área do Carrossel voltado para a torcida do Remo, mas que não vingou por conta da pandemia. O mesmo projeto seria feito voltado também para o Paysandu em uma área do clube alviceleste.

“Esse vídeo é de uma proposta que fizemos ao Remo de criarmos uma conveniência do clube. Ele foi feito, estudado, chegamos a conversar com o clube, mas ‘esfriou’ por conta da pandemia. Soube hoje que o Remo fechou com uma empresa para o local, mas não foi com a nossa”, disse.

Atualmente a área do Carrossel, que fica de frente para Avenida Almirante Barroso e esquina com Antônio Baena está alugada para uma farmácia, porém, o local já foi uma área de shows e festas de aparelhagens e abrigou por último, em 2018, uma arena de futebol society.