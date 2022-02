Presidente do Remo confirma aluguel de área do Carrossel do Baenão

A área do carrossel do Estádio do Baenão foi alugada e renderá uma nova fonte de renda para o Remo. A informação foi confirmada a Oliberal.com pelo próprio presidente azulino, Fábio Bentes, em breve contato por telefone. Detalhes do negócio ainda serão divulgados pelo Leão.

O espaço, inclusive, já passa por reformas. Um pedaço do muro do carrossel, que fica na Avenida Almirante Barroso, já começou a ser demolido, mas a parte em que está o pórtico com o tradicional escudo do Remo permanecerá intacta.

“Conseguimos alugar o carrossel, mas o pórtico será mantido. Em breve divulgaremos o empreendimento”, resumiu Fábio Bentes.

Imagem de pedaço do muro do carrossel, em reforma, já circula nas redes sociais (Reprodução/Whatsapp)

Atualmente um pedaço da área do carrossel já estava alugada para uma rede de farmácias.