Remo fecha negócio com ídolo internacional

Gustavo Kuerten, o Guga do tênis, grande ídolo mundial, torna-se parceiro comercial do Remo ao alugar a área do antigo Carrossel, anexa ao Baenão, para instalar a sua Escola de Tênis e de Beach Tênis. O aluguel é por dois anos.

Uma parte da área já é ocupada pela Extrafarma, em negócio fechado em maio de 2018. Agora, o Remo dá a virada completa no uso de uma área nobre que por décadas já foi explorada em maus negócios para o clube e alvo de investidas da Justiça do Trabalho.

O Carrossel simbolizou um longo período de desacertos na gestão do clube, tal como agora simboliza avanços rumo a novos tempos..

Rodada eleva o crédito do Papão e o débito do Leão

Ao passar fácil pelo Itupiranga (4 x 0), o Paysandu aumentou o crédito junto à torcida, que segue entusiasmada com o time no campeonato. Já o Remo, que empatou (1 x 1) com o Bragantino, num jogo muito prejudicado pelo gramado, aumentou o débito e as cobranças. Re-Pa, domingo, com o Papão em melhor astral e o Leão plenamente mobilizado.

As estatísticas mostram o Paysandu com o ataque mais produtivo (mesmo com um jogo a menos) e a defesa menos vazada. O time está dando liga, mas precisa confirmar o sucesso na "prova dos nove" que é o Re-Pa. Para os remistas o clássico é a chance para uma virada moral e decolagem.

BAIXINHAS

* Por que o gramado do Navegantão foi usado em dois jogos no campeonato, se estava tão ruim a ponto de ser vetado às vésperas do jogo contra o Paysandu? Por que só na semana do Re-Pa vieram à tona pendências em documentos da segurança da Curuzu, se o estádio já recebeu quatro jogos deste Parazão? Responda, FPF.

* Veraldo passa a ser visto com outros olhos pelos remistas. Ontem, contra o Bragantino, o atacante deu claros sinais de que pode ser útil. Veraldo, ex-Águia e Paragominas, é uma aposta do clube bancada pelo coordenador técnico João Galvão.

* João Victor, maranhense, 20 anos. O centroavante é destaque do Itupiranga neste Parazão. Só havia jogado no Americano e no Cordino do Maranhão. Werley Capanema, lateral esquerdo do Bragantino, outra boa surpresa.

* Em trajetória de queda, o Amazônia assume o desafio de "aprontar" para alguém antes da despedida. Hoje é contra o Independente, em Parauapebas, numa rodada que tem ainda Tuna x Castanhal, Caeté x Paragominas.

* Sob comando do técnico Wando Costa, o Águia conquistou sete dos nove pontos que disputou e está com a classificação bem encaminhada. Ontem, 2 x 1 no Tapajós, de virada.

* Domingo, primeiro Re-Pa dos bicolores Igor Carvalho, Genildon, João Paulo, Mikael, Ricardinho, Robinho, Marcelo Toscano, Henan, como também para os azulinos Daniel Felipe, Leonan, Bruno Alves, Brenner, Whelton, Marco Antônio.

* Márcio Fernandes, Marcão e Dioguinho, três bicolores que defenderam o Remo em Re-Pas dos últimos três anos, e agora defende o Paysandu. Em 1981 e 1982, porém, Márcio Fernandes, na época Marcinho, jogou o clássico pelo Papão.

* Gustavo Ramos Melo, Andrey Silva ou Dewson Freitas. Um deles deverá ser o árbitro do Re-Pa. Sorteio ocorre hoje à tarde.