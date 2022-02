Paysandu anuncia contratação de meia Serginho, ex-Santos e Palmeiras; vídeo

O Paysandu anunciu, nesta sexta-feira, a contratação do meia Serginho, de 31 anos. O jogador, que estava jogando no Japão desde 2017, chega no último dia de inscrições para o Campeonato Paranese. Fruto da base do Santos, também possui passagens por Palmeiras, Oeste e Ceará no Brasil.

O anúncio bicolor se deu por meio do Twitter, com a postagem de um vídeo em que Serginho afirmar estar muito contente com o acerto com o clube, visando disputar a reta final do Parazão.

"Estou muito feliz em fazer parte desse clube. Não vejo a hora de estar junto com os meus companheiros trabalhando em busca dos nossos objetivos. Primeiramente o tricampeonato pareanse e, sem seguida, o Campeonato Brasileiro. Vou dar o meu melhor, espero ter um ano maravilhoso no clube e conquistar todos os objetivos", declarou o meio-campista.

Serginho em ação pelo Matsumoto Yamaga. Ele estava no futebol asiático desde 2017 (Divulgação/Matsumoto Yamaga)

Sérgio Ricardo dos Santos Júnior tem 31 anos e pode atuar no meio-campo e na lateral-direita. Segundo dados do site "ogol", a passagem de Serginho pelo Matsumoto Yamaga é positiva em números: foram 28 gols e 6 assistências em 128 partidas pelo clube japonês, que desde 2018 estava na segunda divisão do país. Na última temporada, foi rebaixado à Terceirona, o que forçou uma reformulação do elenco.

Além do Japão, o jogador também tem experiências no futebol da Coreia do Sul e do Cazaquistão. O jogador vai desembarcar em Belém na próxima segunda-feira (28), quando será integrado ao elenco bicolor. O jogador já está com o nome publicado no BID da CBF desta sexta-feira e, assim, está apto a jogar a segunda fase do estadual.

Assista lances do jogador pelo Matsumoto Yamaga

Durante seu período no Japão, Serginho ficou famoso por ter marcado um gol de letra no goleiro Alex Muralha, ex-Figueirense e Flamengo. Assista:

FICHA TÉCNICA

Nome: Sérgio Ricardo dos Santos Júnior

Nascimento: 03/12/1990 (31 anos)

Naturalidade: Santos (SP)

Altura: 1,68 m

Peso: 65 kg

Posição: meia

Clubes: Santos-SP, Red Bull Brasil-SP, Oeste-SP, Palmeiras-SP, Kairat-CAZ, Ceará, Daegu-COR e Matsumoto Yamaga-JAP.