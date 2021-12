VÍDEO: Roger Aguilera avalia desempenho do Paysandu neste ano: 'Não dava prazer em ver'

Membro da comissão de futebol do Paysandu, Roger Aguilera, fez uma avaliação do ano bicolor em entrevista para OLiberal.com. Ele admitiu que foi um time com muitos problemas, desagradando os torcedores e também a diretoria.

“Esse ano, infelizmente, tivemos muitos problemas no time. Conseguimos o resultado no Campeonato Paraense, mas não jogamos bem. O Paysandu teve resultado em vários momentos, mas em nenhum momento jogou bem não agradando o torcedor e a gente. No mata-mata deixamos a desejar e acabamos não subindo. Olhando várias temporadas não foi das piores, mas em campo não dava prazer em ver. Nem para o torcedor e nem a gente estava satisfeito”, comentou.

Diante disso, Roger espera que os mesmos erros não sejam cometidos e por isso há cautela nas contratações.

“Esperamos trazer jogadores que tenham adaptação ao mais rápida aqui. Por isso estamos tentando ser mais criteriosos e fazer reuniões com o técnico. Jogadores que ele confia, trabalhou e com característica do Campeonato Paraense, que é de força. Além de ter um time mais competitivo e com esquema de jogo que agrade o torcedor”, afirmou.

Fazendinha

O dirigente ainda falou sobre a contratação do meia William Fazendinha, que foi pouco utilizado pelo Paysandu nesta temporada. O meia entrou em campo em apenas oito jogos e não marcou nenhum gol.

“É o tipo de aposta que vale a pena a gente fazer aqui. Você vê o apelo do torcedor, mas não é isso. Pesou o desempenho dele no Castanhal. A gente esperava um pouco mais. Acho que até o torcedor. Não é que ele não tenha qualidade. Mas quando ele foi usado, não foi da maneira esperada. Não tem o que falar. Sempre treinou forte. Nunca faltou treinamento. Mas infelizmente não rendeu nesse momento. Mas o jogador precisa de tempo para maturar. Não é que ele vá ficar. Nós apostamos no Fazendinha e acabou não rendendo o esperado”, explicou Roger Aguilera.