Meio-campista do Remo confirma sondagem da diretoria do Paysandu

A busca por jogadores para a próxima temporada vem mexendo com a dupla Re-Pa. Alguns nomes podem deixar o Remo e fazer a “travessia” rumo ao Estádio da Curuzu. Um dos jogadores que despertou interesse na diretoria bicolor foi o volante Arthur, que confirmou a ao O Liberal.

Arthur teve uma breve conversa com a equipe de esportes de O Liberal e afirmou que existe o interesse do Paysandu, mas que ainda não foi informado por seu empresário como andam as conversas.

“Meu empresário até agora não me repassou a real situação, mas sei que existe uma sondagem [do Paysandu]”, disse.

Com 30 anos, o carioca Arthur está na primeira temporada no futebol paraense. O volante jogou o Parazão pela Tuna Luso, onde conquistou o vice-campeonato e foi um dos principais destaques da Lusa na competição. Isso despertou interesse do Remo, para a disputa da Série B. Com a camisa azulina até aqui foram 31 partidas, porém, vem sendo pouco utilizado, a última partida do volante foi no dia 5 de novembro, na derrota azulina por 2 a 0 para o CSA-AL, em Maceió (AL), pela Segundona.

Antes de jogar no futebol paraense, o meio-campista Arthur teve passagens por vários clubes, principalmente pelo futebol paulista, como Juventus-SP, Grêmio Barueri-SP, Rio Branco-SP, Paulista-SP, Ferroviária-SP, Matonense-SP, Serrano-RJ, Mixto-MT, além de Velo Clube-SP e Navegantes-SC.