Volante bicolor é absolvido no STJD e Paysandu será julgado nesta sexta-feira; veja mais

A 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o volante Mikael, denunciado após expulsão em partida contra a equipe do Vitória, pela segunda fase da Série C. O jogador recebeu um jogo de suspensão, já cumprido contra o ABC, na rodada segunda do quadrangular, e pode atuar por competições nacionais.

Mikael foi denunciado no art 254-A, por praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente. A pena para esses casos vai de quatro a 12 partidas de suspensão, no entanto, o caso foi desclassificado para o art 254, que considera jogada violenta, quebrando a pena imposta pelos integrantes da 4ª comissão.

Já nesta sexta-feira, quem senta no banco dos réus é o próprio clube, que terá de se defender pelos ocorridos na partida contra o ABC-RN, pela segunda rodada também do quadrangular decisivo. Na ocasião, vários objetos foram arremessados em direção ao banco de reservas do visitante, entre eles um relógio e uma 'laranjinha'

Por conta disso, o Paysandu foi enquadrado do art 213 do CBJD, pela 5ª Comissão Disciplinar. Nestes casos, o clube pode receber multa que varia entre R$ 100 a R$ 100 mil, além da perda de um a dez mandos de campo. Vale ressaltar que o Paysandu já entrou na Série C deste ano jogando duas as duas partidas iniciais em Paragominas, por conta de problemas com a torcida no ano anterior.