Paysandu só contratará novo executivo de futebol após eleições para presidente do clube

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, decidiu que o clube só irá contratar um executivo de futebol depois da realização das eleições bicolores, que devem ocorrer até o dia 10 de dezembro. A informação foi confirmada e divulgada pelo jornalista Carlos Ferreira em coluna no O Liberal.

De acordo com a apuração, a decisão faz parte do acionamento do "modo econômico" nas finanças do clube nesta reta final de temporada. Além do adiamento na escolha de um executivo de futebol, o Papão também está negociando a redução de salários para os atletas que vão disputar a Copa Verde de 2022.

Eleições no Paysandu

Apesar da Copa Verde, última competição oficial do Paysandu na temporada, começar no final de outubro, o assunto dentro da Curuzu é apenas um: as eleições para presidência do clube. No momento, três chapas oficializaram candidaturas. Concorrem ao cargo o atual presidente, Maurício Ettinger, que tenta a reeleição; Felipe Fernandes, atual vice-presidente de operações; e Sérgio Solano, ex-jogador de basquete do clube.

Fred Gomes demitido

Em meio a crise na reta final da Série C do Brasileirão, o Paysandu demitiu o executivo de futebol, Fred Gomes. De acordo com o clube, a rescisão contratual ocorreu em comum acordo entre as partes.

Fred Gomes chegou à Curuzu em dezembro de 2021. Desde então, o executivo participou efetivamente do processo de formação do elenco para a temporada 2022. Entre as contratações articuladas pelo dirigente estão a do meia Ricardinho e dos atacante Marcelo Toscano e Henan, badalados no início do ano.

No entanto, as contratações de mais "peso" feitas por Fred não vingaram. Ricardinho, ainda no Parazão, teve uma lesão grave no calcanhar e precisou ficar de fora dos gramados por seis meses. Já Henan não rendeu como esperado e foi emprestado para o ABC-RN, onde se tornou um dos artilheiros da Série C. Além deles, Toscano, o jogador do trio que tem mais jogos na temporada, passou a ser criticado pela torcida pela falta de gols.