Após punição do STJD, Paysandu consegue efeito suspensivo e terá torcida na estreia da Série C

Em meio à eliminação na Copa do Brasil, o Paysandu teve uma boa notícia nesta semana. O departamento jurídico do Papão conseguiu um efeito suspensivo da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em que teria que jogar sem torcida duas partidas na Série C do Campeonato Brasileiro deste ano. Com o efeito suspensivo, o Papão garante as duas primeiras partidas em Belém com a presença da Fiel. A informação foi confirmada ao O Liberal por Maurício Ettinger, presidente do Paysandu.

O Paysandu será julgado novamente pelo STJD, porém, o mandatário alviceleste comemorou a missão conseguida pelo departamento jurídico do clube, que terá a presença da torcida contra a Aparecidense-GO e o Manaus-AM em Belém. Maurício Ettinger avaliou a situação a possui um “plano B”, caso o Paysandu não consiga reverter o outro julgamento, que ainda não possui data marcada para ocorrer.

“Jogos iniciais importantes para o clube e público. Quando sair o julgamento definitivo, se persistir a punição [do STJD], amos solicitar os jogos apenas com mulheres e crianças”, informou, Ettinger.

Motivos da punição

O Paysandu foi julgado e punido pelo STJD, após problemas disciplinares no jogo contra o Figueirense-SC, pela terceira rodada do quadrangular final da Série C de 2022, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Torcedores do Paysandu e do Figueirense entraram em conflito e o árbitro relatou na súmula da partida, arremessos de objetos ao gramado, como cadeiras, baquetas e bombas pela torcida do Papão, que comprou todos os 1.900 ingressos disponíveis para visitante. Os conflitos ocorreram durante o primeiro e o segundo tempo da partida, sendo que um deles, aos 24 minutos da segunda etapa, paralisou o jogo por seis minutos, após o gol do Figueirense.

Multa

Além do Paysandu, o Figueirense também foi punido com dois jogos de portões fechados. As duas equipes ainda foram multadas, o Paysandu em R$2 mil pela desordem na praça esportiva, além de R$1.500 por atraso de três minutos para o retorno dos atletas ao gramado após o intervalo da partida.

Estreia

O Paysandu estreia na Série C do Brasileirão no próximo dia 3 de maio (quarta-feira), às 21h30, contra a Aparecidense-GO, em Belém, ainda sem local definido pela diretoria do Papão.