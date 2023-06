Paysandu vai até Ponta Grossa e empata com o Operário-PR, pela sétima rodada da Série C

A ida dos bicolores ao Paraná não foi um mau negócio. Com um time fechado e sem poder de reação, o Paysandu enfrentou o Operário-PR, pela 7ª rodada da Série C. Os dois times até fizeram um jogo de emoções, mas acabaram empatando em 0 a 0. O resultado deixou o Papão na 14ª posição, com oito pontos, enquanto o Fantasma se mantém em 9º. Na próxima segunda-feira (12), o Paysandu recebe o São Bernardo, em Belém.

A partida começou movimentada, com maior controle de bola por parte do Operário, dominando praticamente metade do primeiro tempo. A primeira oportunidade veio cedo, logo aos dois minutos, quando Ferreira apareceu livre e tentou o arremate de fora da área, mas o goleiro Gabriel Bernard fez a defesa. Com o domínio de bola no meio-campo, o time envolveu o Papão, nitidamente desarrumado no setor defensivo e sem equilíbrio tático, com muitos erros de passes e alguns cartões amarelos. Só no primeiro tempo foram quatro.

Enquanto o time tentava se encontrar, o Operário aproveitava a brecha defensiva, sobretudo pela esquerda do ataque, nas costas de Igor Fernandes. A primeira finalização bicolor só veio aos 36, com Bruno Alves, de fora da área, mas o chute não provocou perigo no gol de Rafael Santos. Pouco tempo depois a resposta veio em forma de gol. Aos 40, Erik Bessa cobra escanteio e a bola sobra na área. Felipe Augusto conclui no gol mas a arbitragem vê irregularidade e anula o gol do Fantasma.

Embora tenha tido mais iniciativa, no entanto, o ataque do Operário-PR não foi decisivo o suficiente. Felipe Augusto e Raphael Lucas foram acionados, mas as finalizações acabaram ora cortadas pela defesa, ora defendidas por Gabriel Bernard, que foi o primeiro a tomar cartão amarelo por fazer "cera". Depois dele vieram Nenê Bonilha, João Vieira e Arthur.

Na etapa complementar, as equipes voltaram sem mudanças, mas a postura do Operário continuou dando as cartas no jogo. Logo que a bola voltou a rolar, Arthur Neves recebeu na esquerda e cruzou em direção à meta, mas viu Gabriel Bernard subir para fazer a defesa. Enquanto o Fantasma cercava o campo de defesa, os bicolores se fecharam completamente, tumultuando a área, mas sem encontrar espaços para sair em contra-ataque.

A partir dos 20 o jogo diminuiu o ritmo e ficou mais "travado", com muitos passes errados dos dois lados. Pará foi um deles, que entrou no lugar de Arthur Neves e na segunda bola que recebeu, tentou levantar na área, mas a redonda passou longe do gol. Do lado bicolor, entraram Vinícius Leite, Edílson e Juninho. Em uma bela troca de passes no campo bicolor, Vinícius Popó foi alçado na área por Felipe Augusto, e a finalização passou bem perto da trave, com Gabriel Bernard tirando "no olho".

O problema bicolor, todavia, estava justamente no poder de reação. O time não conseguiu imprimir uma jogada forte, uma característica que trouxesse problema à defesa do Fantasma e passou quase todo o segundo tempo afastando o perigo. Aos 28 do segundo tempo veio a primeira finalização perigosa do time. Mário Sérgio chutou de longe, aproveitando a ausência do goleiro, mas Rafael Santos voltou a tempo para fazer a defesa.

Dois minutos depois, Alisson Taddei voltou a arriscar de fora da área, num chute perigoso, que obrigou Bernard a se esticar para evitar o primeiro. Nesse momento o time voltou a se fechar, mas num vacilo do Operário Juninho saiu em velocidade e encontrou Mário Sérgio livre. O camisa 9 invadiu a área, mas na hora da finalização foi avisado do impedimento. Logo em seguida, Marquinhos Santos colocou Filemon no lugar de Robinho, fechando ainda mais o time, que só deu algum trabalho na reta final do jogo.

Enquanto o Operário tentou de tudo para abrir o placar, o Paysandu resolveu se fechar e abaixou as linhas de marcação, mantendo basicamente seus jogadores no campo defensivo. Yago Rocha ainda tentou levantar na área, para uma bicicleta improvisada e Popó, mas a defesa bicolor conseguiu antecipar a conclusão. A última chance do Fantasma veio num cruzamento rasteiro de Luidy, que passou em frente ao gol bicolor, restando aos times o empate em 0 a 0 e as vaias da torcida insatisfeita com a ausência de gols.

Ficha Técnica

Data: 07/06/2023 (quinta-feira)

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná

Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Auxiliares: Bruno Muller (SC) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

Quarto árbitro: Maria Luiza Brandelero dos Santos (PR)

Cartões Amarelos: Gabriel Bernard, Nenê Bonilha, João Vieira, Arthur, Wanderson (Paysandu)

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio (Yago Rocha), Jonathan Costa, William Machado e Arthur Neves (Pará); Índio, Leandro Ferreira (Luidy), Erick Bessa (Vinícius Popó), Dudu Sheit (Alisson Taddei); Felipe Augusto e Raphael Lucas.

Técnico: Rafael Guanaes

Paysandu: Gabriel Bernard; João Vieira (Edilson), Wanderson, Paulão, Igor Fernandes; Arthur, Nenê Bonilha (Juninho), Geovane, Robinho (Filemon); Bruno Alves (Vinícius Leite) e Mário Sérgio.

Técnico: Marquinhos Santos