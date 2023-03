Novo executivo de futebol do Paysandu, Ari Barros chega disposto a colocar time na Série B; veja

O novo executivo de futebol do Paysandu foi oficialmente apresentado à imprensa na tarde desta terça-feira, em coletiva realizada na Curuzu. Ari Barros esteve ao lado do presidente bicolor, Maurício Ettinger, e por vários minutos conversou com os jornalistas, expondo suas ideias e objetivos para a jornada que inicia no Papão da Amazônia. Ari é paraibano, tem 44 anos e foi jogador de futebol por 20 temporadas, atuando inclusive no clube paraense no ano de 2011. É formado em Gestão do Futebol e tem seis anos de experiência.

O primeiro a falar sobre o executivo foi Maurício Ettinger, que destacou o interesse antigo do clube em ter Ari na função. "Estamos para apresentar nosso novo executivo de futebol, um nome indiscutível. Já foi do Juventude, onde teve dois acessos; esteve no Náutico, jogou pelo Paysandu, é alguém da casa e tenho certeza que vem para somar e preencher as lacunas que tem por aqui. É uma contratação que eu, o Roger, todo mundo tem certeza que já deu certo", garante o presidente.

Em seguida, ele falou sobre a chegada de Ari e as contratações, garantindo que a partir de agora elas irão acontecer com a interferência direta do executivo. "A gente apresentou duas novas, o Vinicius e o Edilson, e estamos no mercado à procura. Já tinha esse movimento do ari desde o começo do ano, próximo do brasileiro isso ia acontecer. O Roger optou por esperar essas contratações até ele chegar. Já tem uns dois nomes engatilhados, mas agora vai ser uma conversa direta já com o Ari na função".

Ao pedir a palavra, Ari Barros se apresentou e falou um pouco da satisfação de poder exercer a função em um time no qual conheceu bem nos tempos de jogador. "Essa minha vinda foi esperada há um bom tempo. Eu cheguei a falar com o presidente, o Roger, eu sabia que mais cedo ou mais tarde assumiria este lugar. Não sabia o momento, mas tinha essa certeza. Até falamos um tempo atrás, mas tudo tem o seu tempo e sua hora. Chegou a minha e a intenção de colocar aquilo que adquirimos quando jogava, foram 20 anos atuando. Me qualifiquei, estudei na Europa, pertenço a Abex (ABEX Futebol - Associação Brasileira dos Executivos de Futebol), e dentro dessa metodologia, temos tido sucesso por onde passamos".

Depois de se aposentar dos gramados, Ari passou a estudar a profissão de executivo e teve alguns bons trabalhos realizados nos últimos anos, os quais ele destaca dois em específico, por Juventude-RS e Náutico-PE. "Foram dois anos no Juventude com acessos seguidos. Estivemos nas oitavas de final da Copa do Brasil e isso deu um gás para oxigenar o clube. Em seguida recebemos um convite para defender o Náutico, com uma sequência maravilhosa, um recorde de invencibilidade na competição. Fomos campeões estaduais. E com muita sabedoria e motivação eu chego aqui, trazendo nossa experiência para tirar o clube da situação em que se encontra", garante.

Um dos primeiros assuntos abordados com o novo executivo gira em torno dos reforços. O técnico Márcio Fernandes tem encontrado dificuldade para preencher o time titular, dada a quantidade de lesões no grupo. No entanto, sobre reforços o executivo pede maior cautela. "Fiz questão de estar no jogo para olhar, interagir com o elenco. No domingo fui apresentado. É muito pouco tempo . Não podemos achar que tá mil maravilhas ou um caos. Temos que ter cautela, entender como está o elenco. Em alguns momentos a equipe pode não ter se desenvolvido por lesão. Sei que o torcedor quer novidade, quer vitória e convencimento. Não queremos errar. prefiro dar moral pra quem está no clube, chegar com a diretoria para que as contratações sejam pontuais", esclarece.

Ari conhece bem o futebol paraense, não apenas pela sua passagem como atleta do Paysandu. Em 2018, já na condição de executivo, desenvolveu um trabalho no Clube do Remo e retornou a Belém com um único desejo em mente: levar o Papão à Série B. "Aqui eu vou ter hora para chegar, mas não para sair. Eu vim para dar o máximo junto com todo mundo e não vou deixar ninguém sossegado enquanto os objetivos não forem alcançados. O foco maior e principal é tirar o Paysandu da série C. Não vou medir esforços para esse objetivo", conclui.