Lesão: Jimenez, volante do Paysandu, pode perder possível clássico Re-Pa pela Copa Verde 2023

Titular absoluto no time do técnico Márcio Fernandes, o volante paraguaio Jorge Jiménez, de 30 anos, pode desfalcar o Paysandu em algumas partidas decisivas do clube neste momento da temporada, incluindo dois clássicos Re-Pa. O jogador teve uma lesão no nariz diante da Tuna Luso, no sábado passado, e estará fora contra o Princesa do Solimões-AM, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. A partida, que decidirá o futuro do Papão na competição regional, será disputada na quinta-feira (23), na Curuzu. A informação foi confirmada pelo O Liberal com uma fonte interna do Papão.

VEJA MAIS

Apesar do caso não necessitar de intervenção cirúrgica, a tendência é que o jogador permaneça fora pelas próximas duas semanas, prazo médio estimado para este tipo de contusão. Desta forma, caso o Paysandu vença o Princesa-AM e avence na Copa Verde, Jimenez não poderá estar em campo, já que as datas marcadas pela CBF para as semifinais do torneio são os dias 26 e 29 de março. O adversário destes confrontos poderá ser o grande rival, o Remo, que faz o jogo de volta da quartas, contra o São Raimundo-RR, nesta quarta-feira.

Caso Remo e Paysandu avancem para a semifinal da Copa Verde, os clássico Re-Pa serão disputados no Mangueirão como "eventos-teste" para a grande reinauguração do estádio, marcada para o dia 9 de abril, pela 8ª rodada do Parazão 2023.

Titular absoluto

Jiménez atuou em todas as partidas do Paysandu na temporada e em mais de uma função. Contra o Independente Tucuruí esteve improvisado na lateral-direita por necessidade, pelo excesso de lesões da equipe. Com a saída de Jiménez, o técnico Márcio Fernandes possui poucas opções específicas para a função de primeiro volante.

Peças de reposição

Uma delas é o volante Bileu, de 33 anos, que retornou aos gramados contra a Tuna Luso no último sábado, atuando os 90 minutos, após passar por uma cirurgia no joelho no ano passado, que o tirou de praticamente toda a temporada. Bileu foi elogiado por Fernandes em entrevista coletiva após o clássico. O volante jogou improvisado na zaga e o comandante bicolor o chamou de “guerreiro”.

Outra opção para Márcio Fernandes é o volante Paulo Henrique, de 25 anos. O camisa 5 do Papão tem 4 jogos disputados este ano, nenhum deles como titular. Antes de chegar à Curuzu ele estava disputando a 3ª divisão do futebol italiano.

Outros volantes do elenco alviceleste são João Vieira, Rithely, Gabriel Davis, Éric (base) e Kawan (base). Yure, de 24 anos e formado no clube, está no estaleiro desde outubro e só deve retornar aos gramados em junho.