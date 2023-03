Executivo de futebol: Paysandu anuncia Ari Barros e dá outro cargo a Vandick no clube

O Paysandu anunciou, ainda no sábado, a contratação de um novo executivo de futebol. Ari Barros já está em Belém assume a função a partir desta segunda-feira (20), quando será apresentado oficialmente à imprensa e torcedores às 17h, na Curuzu. Ele substitui Vandick Lima, que vinha exercendo o cargo desde dezembro, logo após a reeleição do presidente Maurício Ettinger. O ex-atacante e ídolo bicolor seguirá no quadro de dirigentes, mas assume outra função a partir de agora.

Quem é Ari Barros?

Outro ex-jogador do Papão, Ari Barros chega após trabalhos sólidos em clubes como Juventude e Náutico, quando pôde trabalhar nas Séries A e B do Brasileiro. A passagem pelo Timbu foi encerrada em agosto do ano passado e desde então ele estava livre no mercado. Em dezembro, antes de Vandick assumir a função, o nome de Ari Barros foi cogitado.

O currículo do novo exectivo bicolor possui, além de Náutico e Juventude, trabalhos por Remo e Treze-PB. Barros é formado em Gestão do Futebol e tem seis anos de experiência como executivo, período no qual participou de dois títulos e dois acessos.

Primeiras palavras

Ari Barros está de volta ao Paysandu após 12 anos. A última vez que trabalhou na Curuzu foi como zagueiro, em 2011. Em entrevista ao site bicolor, estipulou como meta conquistar títulos e está ciente de que será muito cobrado.

“Primeiro quero dizer que estou muito feliz com essa oportunidade de escrever uma nova história nesse clube que defendi como jogador. Sei da grandeza do Paysandu e principalmente do peso da camisa. A cobrança é grande, mas minha motivação é muito maior. Com muito empenho, um olhar atento ao mercado e seriedade e profissionalismo para cumprir os processos estabelecidos, tenho certeza que teremos um ano vitorioso, sempre, é claro, pensando no acesso, mas sem deixar de valorizar as demais competições em disputa”, afirmou.

Ari Barros (à esquerda) esteve no Remo em 2018 junto com Netão. Ambos agora trabalharão juntos no Paysandu (Fábio Will / Remo)

Antes mesmo de assumir o cargo, o executivo adiantou que haverá uma atenção especial com a formação de atletas. “Vamos olhar para esses valores regionais sempre pensando em buscar novos talentos que futuramente podem ser aditivos para o clube. A base é fundamental para o fortalecimento do futebol profissional”, completou.

Vandick Lima muda de cargo

Junto com o anúncio da contratação de Ari Barros, o Paysandu também mudou a função de Vandick Lima no clube. O ex-atacante, que já foi presidente e é um eterno ídolo bicolor, agora terá o cargo de Diretor-Geral do departamento de futebol.