Luiz Omar chama CT do Paysandu de 'pântano' e Papão estipula nova data para a entrega de um campo

Receita, vendas de atletas, condições de treinamento, estrutura dentro e fora de campo. Aos poucos o assunto Centro de Treinamento vai ganhando força no futebol paraense, porém, o Paysandu, primeiro clube a anunciar uma área para a construção do CT, ainda não conseguiu utilizar o local. O ex-presidente do Papão, Luiz Omar Pinheiro, informou que o Paysandu teve três chances de comprar o CT do Carajás, hoje ele pertence ao Remo e chamou de “pântano”, o local em que o Paysandu quer construir seu Centro de Treinamento. Por outro lado, o clube oficializou uma nova data de entrega do primeiro campo.

Em entrevista ao Programa “Abre o Jogo”, que irá ser exibida em breve em O Liberal.com, Luiz Omar Pinheiro informou que conversou com o atual presidente do Papão, Maurício Ettinger, e que foi questionado sobre como o Remo iria pagar o CT. LOP garantiu que o clube bicolor teve a chance de adquirir o CT em Outeiro, mas optou por outro rumo.

“O Paysandu teve três chances para ter o CT do Carajás. Quando o clube optou por comprar um CT, o do Carajás já estava lá. Uma comissão do Paysandu chegou a ir visitar o CT com o Lindomar [irmão de LOP], olharam, não deram retorno e comprara um ‘pântano’, pois aquilo lá [local do CT do Papão] é um pântano. O Tonhão [vice-presidente do Remo] levou o Fábio Bentes em casa, acertamos o preço e esperamos. Quando o Paysandu soube que eu estava negociando com o Remo, mandaram me chamar. Conversei com o presidente Maurício Ettinger e Felipe Fernandes e fiz a mesma proposta do Remo, agora como o Remo vai pagar, eu não podia dizer, pois era um negócio e isso é antiético e, que [o Paysandu] iria fazer uma proposta para mim. Estou esperando até hoje a proposta. Não teve resposta, não teve interesse deles e o Remo chegou e vai quitar o CT agora, dentro do cronograma de pagamento feito pelo Remo. Eu gostaria de ter vendido para o Paysandu, mas não quiseram comprar. Tiveram três oportunidades de ter o CT, então negócio é negócio”, disse, LOP.

Local do CT do Paysandu no final do ano passado (Márcio Nagano / O Liberal)

Dentro do clube alviceleste, existe uma “força-tarefa” para entregar ao menos um dos campos anunciados pelo Papão desde a inauguração do pórtico do CT, que fica no bairro da Águas Lindas, na cidade de Ananindeua, região metropolitana de Belém

A expectativa do Paysandu é que o primeiro campo seja entregue no início do segundo semestre. A informação foi dada pelo vice-presidente do clube, Roger Aguilera, ao Canal no YouTube “Ispia TV”. O dirigente alvicleste falou das fortes chuvas que vem atrapalhando o andamento das obras, além de citar que já foi gasto um valor para que saia do papel parte do projeto.

“Até julho, se Deus quiser, a gente entrega um campo. Agora, nessa época de chuva, é complicado trabalhar lá. Muita coisa já foi paga para entregar esse campo, então até julho a nossa promessa é de ter pelo menos um campo no centro de treinamento”, disse, Roger, que não citou valores gastos pelo clube na construção deste campo.

O Paysandu anunciou o terreno na gestão do então presidente Alberto Maia, no dia 27 de junho de 2016. Uma grande festa foi feita pela direção, porém, desde então, pouco foi feito no local. Nesse período passaram pelo clube os presidentes Sérgio Serra, Tony Couceiro, Ricardo Gluck Paul e Maurício Ettinger e nenhum campo foi construído na área. Vários prazos foram dados para a inauguração, mas até o momento nada saiu do papel.

Neste período o Paysandu promoveu várias ações para arrecadar dinheiro e materiais de construção, visando o andamento das obras. Máquinas foram colocadas no local, fizeram a limpeza da área, tirando árvores, mas pouco andou. Uma das ações de marketing feitas pelo clube foi uma categoria exclusiva de sócio-torcedor, ainda durante o pico da pandemia de Covid-19, para destinação de verbas para a construção do Centro de Treinamento.

O Paysandu também criou uma “Vakinha virtual”, em que os torcedores podiam doar a quantidade que pudessem, porém, a arrecadação não chegou nem perto do esperado. O clube alviceleste estipulou arrecadar a quantia de R$1 milhão, porém, foi doado apenas R$36.829,39.

Uma outra ação que teve verbas direcionadas ao Centro de Treinamento foi o famoso “Pix do Julinho”, em que torcedores realizaram doações via Pix ao clube, em uma ação com um “Porquinho” (cofre), que ganhou as redes sociais. Mais de R$40 mil foi arrecadado e destinado às obras.

Com aproximadamente 113 mil m², o local do CT bicolor faz parte de uma área de preservação ambiental. O projeto inicial orçado pelo Paysandu era entre R$10 e R$12 milhões e construção de cinco campos para treinos, além deum campo para treinamento somente de goleiros, hotel, refeitório, academia, piscina, além de um departamento de saúde.

Projeto do CT do Paysandu (Divulgação)

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Paysandu para saber um posicionamento sobre as declarações de Luiz Omar Pinheiro e informou que a direção realizou a mesma proposta do Remo para LOP, mas não obteve resposta do ex-presidente bicolor.

Leia a nota na íntegra

“O Paysandu Sport Club informa que chegou a conversar sobre o CT do Carajás e apresentou a mesma proposta feita pelo rival para a compra do imóvel, mas o clube não obteve resposta nenhuma positiva e, por isso, o negócio não foi fechado”.