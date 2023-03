Defesa de Antônio 'Louro' se pronuncia sobre ação milionária e leilão do CT do Paysandu; veja

Enquanto o Paysandu mantém a rotina árdua de jogos pelo Campeonato Paraense e pela Copa Verde, o departamento jurídico "entra em campo" para outra "batalha" feroz: o Centro de Treinamento bicolor, localizado no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, foi penhorado pela Justiça, como garantia do pagamento de uma dívida contraída pelo clube entre os anos de 2010 e 2012. O caso corre na 13ª Vara Cível e Empresarial da capital.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O valor inicial da ação é de R$ 590.114,34, correspondente a empréstimos feitos por "Louro", enquanto exerceu o cargo de diretor de futebol, durante a gestão do ex-presidente Luiz Omar Pinheiro. Na época, o clube enfrentava sérios problemas financeiros e vários abnegados "meteram a mão no bolso" para ajudar nas despesas. Ao final da gestão de Pinheiro, o Papão conseguiu o acesso à Série B, mas a ala política encabeçada pela então presidência perdeu as eleições para Vandick Lima, que confessou a dívida depois de uma auditoria interna.

Tempos depois, em 2018, o então presidente Tony Couceiro foi procurado pelo ex-diretor de futebol, mas não deu retorno positivo. Foi então que o caso se transformou em ação judicial, respingando agora no colo do atual presidente, Maurício Ettinger. Em entrevista, ele admitiu o fato. "Na parte jurídica do clube, corre um processo do 'Louro'. Esse processo é do meio do ano passado. Entramos com recurso, entramos com embargo contra a penhora do CT. Então está na Justiça. Acreditamos que vamos ter sucesso, então é aguardar".

SAIBA MAIS



Na outra ponta, a defesa do agora credor, representada pelo escritório Coelho, Dias & Leite, se posicionou sobre o assunto e também sobre uma possível exclusão do quadro de associados do clube, certamente motivada por tal ação. Lembrando que a ação inicial é de R$ 590.114,34, mas, passado o tempo o valor final é bem superior, dado o prazo de espera de quitação. Confira a nota na íntegra:

Em virtude de dívida oriunda de empréstimos devidamente contabilizados pelo clube, foi firmado um Termo de Confissão de Dívida entre as partes, no qual houve a confissão e o reconhecimento por parte do PAYSANDU, em ser devedor da importância de R$ 590.114,34, valor que deveria ser pago até o dia 31/12/2012, o que não ocorreu.

Apesar das várias tentativas feitas pelo senhor Antônio de solucionar amigavelmente a questão, o clube não cumpriu com o pagamento, obrigando-o a ajuizar a competente ação para reaver os seus direitos. O valor da causa é resultado do não pagamento na data do vencimento, com o acréscimo de multa, juros e correção monetária.

Para garantir o pagamento do débito em 17/08/2022, o Centro de Treinamento do PAYSANDU foi penhorado e o processo encontra-se em fase de deliberação do juízo para definição sobre a penhora.

Quanto à suposta exclusão do senhor Antônio do quadro de associados do PAYSANDU, temos a esclarecer que, até o presente momento, não foi recebido qualquer comunicado formal a respeito.