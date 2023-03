Bragantino divulga nota de repúdio contra arbitragem de jogo diante do Paysandu; vídeo

O Bragantino divulgou uma nota de repúdio contra a arbitragem de Elerson Fernandes da Silva, que esteve na partida entre o Tubarão do Caeté e o Paysandu, pela quarta rodada do Parazão, na última terça-feira (28). O clube de Bragança acredita que foi prejudicado pela não marcação de um pênalti e de duas expulsões contra jogadores bicolores.

"Gostaríamos de mostrar total indignação com a arbitragem, em especial com o árbitro Elerson Fernandes da Silva, que apitou nossa partida contra o Paysandu. Acompanhe as imagens e vejam como fomos prejudicados", disse a assessoria de comunicação do Bragantino ao apresentar um compilado de vídeos dos lances julgados como polêmicos.

A diretoria do Tubarão finaliza a nota dizendo que "espera que esse tipo de atitude não ocorra mais no Parazão 2023". Vale lembrar que a equipe de Bragança volta a campo pelo torneio neste final de semana, no domingo (5), contra o São Francisco, no CT do Castanhal.

A partida

O Paysandu venceu o Bragantino por 1 a 0 na Curuzu na última terça-feira (28). O único gol da partida foi marcado pelo atacante bicolor Mário Sérgio, aos 42 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Papão subiu a segunda colocação geral do torneio, enquanto o Tubarão estacionou na 10ª colocação, com apenas três pontos conquistados em quatro jogos.