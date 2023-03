Fim da seca! Paysandu volta a vencer e derrota a Tuna na Curuzu, pelo Parazão

O Paysandu voltou a vencer na temporada ao derrotar a Tuna Luso por 2 a 1, neste sábado (18), no Estádio da Curuzu. Eltinho e Ricardinho marcaram para o Bicola, enquanto Paulo Rangel (ex-Papão) fez para a Águia Guerreira. A partida teve dois cenários diferentes: um primeiro tempo de um futebol dinâmico e um segundo tempo de tensão.

O técnico Márcio Fernandes promoveu as estreias de Vinícius Leite e Edilson - dois reforços que chegaram poucos dias antes do jogo. Além disso, o Paysandu se apresentou com uma mudança de esquema. A equipe voltou para o 4-3-3, com Jimenez, Gabriel Davis e Ricardinho no meio e Bruno Alves (à direita), Vinícius (à esquerda) e Mário Sérgio no ataque.

De volta à Curuzu, Vinícius Leite participou bastante nos primeiros 30 minutos. Apesar de deslocado para a ponta-esquerda, era o ponto de confiança dos companheiros, seja pelo drible ou capacidade de passe.

Reforços fazem a diferença

O Paysandu jogava bem mais pelo lado esquerdo, mas o primeiro gol saiu vindo da direita. Aos oito, ótimo cruzamento do novato Edilson para o lateral do outro lado, Eltinho, que apareceu de surpresa na área e cabeceou como um centroavante para fazer 1 a 0.

Mas, logo aos 10, a lei do ex falou mais alto e a Tuna conseguiu empatar. O zagueiro ex-Remo Marlon avançou com a bola e deu belo passe para Paulo Rangel, em velocidade. Thiago Coelho saiu mal e PR9 tocou na saída do goleiro para igualar o marcador.

Problemas na defesa

Com o Paysandu com uma zaga improvisada (o volante Bileu fez a função ao lado do zagueiro Wanderson), a Tuna apostou em lançamentos entre os zagueiros e laterais bicolores - o que deu certo ao longo da etapa inicial.

A postura da Tuna foi positiva, marcando em cima, usando uma saída de bola - seja curta ou longa - consciente. A equipe conseguia sair jogando com tranquilidade, seja apostando no lançamento longo com Paulo Rangel e Balotelli ou nos passes curtos com Marlon, Dedé e Wallacer.

Capitão decisivo!

O Paysandu conseguiu voltar a criar perigo no jogo depois do segundo terço e logo encontrou o gol, com o capitão da equipe. Aos 38, o meia Ricardinho marcou um golaço de falta. O jogador mandou uma bola a meia altura. A bola quicou antes de chegar no goleiro Jader e o enganou.

Outro ritmo

No segundo tempo, a partida caiu de nível, com o Paysandu mais na espera, enquanto a Tuna ficou mais com a posse de bola. No entanto, os erros de passe - alguns grosseiros - tiraram a fluidez de maior parte do primeiro tempo.

Foi quase

A melhor chance da segunda etapa veio já na reta final em uma jogadaça do meia Juninho, da Tuna. Em um lance espetacular, o atleta deixou dois jogadores do Paysandu no chão - Eltinho e Wanderson -, na entrada da área. No entanto, cara a cara com Thiago Coelho, desperdiçou e mandou para fora.

Próximos desafios

O Paysandu, já classificado no Parazão, volta a campo na quinta-feira (23), às 20h, contra o Princesa-AM, pelas quartas de final da Copa Verde - o jogo de ida foi 0 a 0. Já a Tuna Luso, na luta contra o rebaixamento, entra em campo contra o Cametá em data e horário a ser definido pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Ficha técnica

Paysandu x Tuna Luso

Campeonato Paraense – 7ª rodada

Data: sábado (18)

Horário: 17h

Local: Estádio da Curuzu

Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes

Assistentes: Acácio Menezes Leão e Ederson Brito de Albuquerque

Gols: Eltinho aos 8/1T e Ricardinho aos 38/1T; Paulo Rangel aos 11/1T

Cartões marelos: Thiago Coelho, Gabriel Davis e Fernando Gabriel; Marlon, Balotelli e Pulga

Paysandu: Thiago Coelho; Edilson, Wanderson, Bileu e Eltinho (Juan Pitbull); Jiménez, Gabriel Davis (Rithely) e Ricardinho (Fernando Gabriel); Bruno Alves, Vinícius Leite (Vicente) e Mário Sérgio (Eric)

Técnico: Márcio Fernandes.

Tuna Luso: Jader; Scoob, Dedé, Marlon e Thiago Félix (Garagau); Alisson, Wallacer (Gabriel) e Juninho; Balotelli (Pulga), Welton e Paulo Rangel (Sílvio).

Técnico: Pedro Paulo.