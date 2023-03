Vice do Paysandu compara elencos e afirma: 'não vejo nada de mais no time do Remo'

Os eternos rivais Remo e Paysandu, vivem momentos opostos nesta temporada. Apesar do Paysandu ter garantido a classificação para a segunda fase do Parazão e continuar na disputa das quartas de final da Copa Verde, o torcedor não está satisfeito com o desempenho do time em campo. Já o Remo, invicto no Parazão, líder absoluto e bem na Copa do Brasil e disputando a Copa Verde, vive um momento menos conturbado, porém, o vice-presidente bicolor, Roger Aguilera, afirmou que os times são do mesmo nível e que o elenco do Remo não possui nada demais.

“Eu acho que o nosso time é do mesmo nível, não vejo nada demais no time do Remo. Ele está tendo resultado, mas também não está fazendo grandes apresentações na minha opinião. Mas não posso mentir: hoje eles têm uma organização melhor dentro de campo, estão conseguindo manter o padrão, esse problema de lesão e de peças que tivemos que improvisar faz com que tenhamos perdido um pouco do rendimento e ninguém está satisfeito com isso, mas temos totais condições, de igual para igual. Eles também sabem disso, não tem nada diferente”, falou em entrevista ao Canal “Ispia TV”.

A pressão das arquibancadas é grande, muitos torcedores pedem saídas de atletas e comissão técnica, porém, o Paysandu trabalha em contratações de jogadores, para reforçar o elenco, que passa por dificuldades com contusões. Essa situação já não é tão vivida pelo rival Remo, que mescla atletas, poupando jogadores e utilizando muitos jovens das categorias de base visando jogos importantes.

Roger Aguilera comentou sobre jogadores “cascudos” que o elenco alviceleste possui, citou ataque perigoso do Paysandu e garantiu que o time bicolor, completo, com os retornos de atletas contundidos, vai brigar para ser campeão.

“Eles [Remo] inclusive trabalham para continuar tendo um resultado melhor e nós estamos fazendo o nosso lado. Temos jogadores cascudos. Tu vai pegar um Bruno Alves, Vinícius Leite, Mário Sérgio... qualquer time sabe que é muito perigo. O nosso time bem completo, com os jogadores que estão machucados voltando, a gente enfrenta qualquer um, e o Paysandu briga para ser campeão. Para Paysandu e Remo é obrigação chegar na final”, finalizou.