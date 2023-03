Pressão, reforços e técnico: Aguilera detalha Paysandu e cita Márcio Fernandes: 'blindado'

O desempenho do Paysandu nas competições não vem agradando os torcedores e também os dirigentes. O clube vem oscilando nas partidas do Parazão e Copa Verde e isso vem “tirando o sono” dos dirigentes bicolores. O vice-presidente do Papão, Roger Aguilera, em entrevista ao Canal “Ispia TV”, afirmou que o técnico Márcio Fernandes está “blindado” e que o time precisa de peças de reposições para evoluir em campo.

Roger Aguilera citou alguns atletas que cresceram no decorrer dos jogos, além de desfalques e que os resultados não podem ser creditados ao técnico Márcio Fernandes e a diretoria entende que falta jogadores para fazer o time ser mais competitivo e dar opções ao treinador.

“O Bruno cresceu muito, o Mário nem se fala. Outros, que a gente precisaria ter uma evolução, não tivemos. E nós tivemos vários desfalques, muitos desfalques. Tudo isso conta. Quem está dentro do futebol está blindado porque a gente sabe que não pode culpar o técnico. Faltaram algumas peças de reposição. 'Ah, o Márcio vai sair?'. Não, não vai. O Márcio está blindado porque a gente entende que futebol não se faz assim, com a emoção. Não sou o dono da verdade, mas eu também não posso jogar um trabalho todo fora do dia para a noite. E ninguém está contente, eu não estou contente”, disse.

O elenco bicolor passa por cobranças e conversas com a diretoria foram realizadas. Roger Aguilera afirmou que o ambiente no vestiário é tranquilo e pediu um tempo para o time, por mais que a cobrança seja intensa por porte do torcedor.

“A gente tem a cobrança, os próprios jogadores tiveram uma conversa entre eles, depois tivemos uma conversa do presidente comigo junto com a comissão técnica e jogadores para passar que o nosso ambiente é de tranquilidade, nada de fora vai trazer negatividade para a gente, mas a gente está ligado, tem a cobrança sim, mas tem que ter um tempo. [...] Não dá para mandar todo mundo embora e contratar todo mundo de novo”, comentou o vice-presidente bicolor.